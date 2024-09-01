Ракетная атака на Сумы: Россия ударила по помещению учебного заведения — что известно о последствиях

Российские террористы в очередной раз совершили преступление против мирного населения Сумщины.

Сегодня, вечером 1 сентября, враг нанес ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

Об этом идет речь в сообщении Сумской областной военной администрации.

Здание расположено посреди жилого микрорайона города.

На месте работают все необходимые службы. Людям оказывается медицинская помощь.

"Последствия вражеской атаки уточняются", — сообщили в ОВА.

Напомним, 1 сентября был зафиксирован авиационный удар по инфраструктуре Сумской общины, а именно прогремели три взрыва. Заявляли, что есть пострадавшие.

Накануне, 31 августа, враг нанес ракетный удар по территории одной из общин Сумского района, где повредил грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая.

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