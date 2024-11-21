Ракетная атака на Верховную Раду в ближайшие дни: нардеп предупредил об угрозе

Тарас Батенко отметил, что 20 ноября Раду также предупредили о применении экспериментального баллистического оружия.

Существует угроза ракетной атаки на Верховную Раду в ближайшие дни.

Об этом сообщил народный депутат Тарас Батенко в эфире NTA.

"Нас проинформировали об угрозе ракетной атаки на Верховную Раду в ближайшие дни", – сказал Батенко.

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Также народный депутат сообщил, что вчера Верховную Раду предупредили о применении экспериментального баллистического оружия.

Тем временем нардеп Гончаренко сообщил, что заседание Рады завтра не состоится, а следующее планируется в декабре.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что 21 ноября для удара по Днепру якобы была применена баллистическая ракета средней дальности "Орешник". При этом президент государства-агрессорки назвал удар по украинскому городу "успешным испытанием".

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