Ракетная атака: обесточенные участки железной дороги в четырех областях

О масштабе повреждений в результате ударов не сообщается.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

"Пока пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами. Сохраняйте спокойствие, следите за обновлением информации на официальных каналах Укрзализныци и вокзалах", — говорится в сообщении.

Напомним, во многих областях Украины и в Киеве объявлена воздушная тревога.

В Офисе Президента призывают украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и пройти к укрытию.

Из-за угрозы ракетных ударов в некоторых областях начались отключения света. В частности, экстренные ограничения были применены в Черкасской, Сумской и Житомирской областях.

В Киеве, Харькове, Кривом Роге раздались взрывы.

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