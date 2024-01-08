Ракетная атака по 4 областям Украины: в МВД рассказали о пострадавших

В результате ракетных ударов 8 января пострадали более 20 человек.

В результате ракетной атаки по четырем областям Украины утром 8 января погиб один человек, еще десятки человек пострадали.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Утром российские оккупанты атаковали ракетами четыре региона Украины. Один человек погиб, есть потерпевшие.

Атака по Запорожью

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В Запорожье ракеты попали в жилые районы, рядом с домами. В шести локациях города работают спасатели и полицейские. По оперативным данным, пострадали три человека.

Атака по Днепропетровщине

В результате атаки по Днепропетровщине в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутку. Восемь пассажиров самостоятельно выбрались из салона. За медицинской помощью обратились 20 человек, среди которых было четверо детей. Также были повреждены жилые дома.

В Криворожском районе в результате атаки разрушен частный дом. Погиб человек. Уничтожен частный дом и в Кривом Роге. Там под завалами могут находиться три человека. Разрушения испытал и торгово-развлекательный центр.

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Ракетный удар по Харьковщине

По предварительным данным, российские захватчики нанесли по Харькову минимум четыре удара. Повреждены предприятие и учебное заведение. Пострадал один человек.

Также оккупанты атаковали город Змиив на Харьковщине: разрушен частный дом. Спасатели достали из-под завалов двух человек, еще один человек может быть заблокирован. Спасательная операция продолжается.

Атака по Хмельницкой области

В Хмельницкой области прогремели несколько взрывов. На местах ударов работают спасатели и полицейские. Информация о пострадавших еще уточняется.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Массированный ракетный удар 8 января 2024 года. Первые детали о последствиях

Напомним, захватчики ночью также атаковали юг Украины с помощью восьми дронов-камикадзе. Все вражеские цели были сбиты в Одесской и Николаевской областях.

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