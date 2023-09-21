Ракетная атака по Черкассам: в отеле могли быть до 23 человек, часть ищут под завалами

Что касается раненых, то один человек находится в тяжелом состоянии, у остальных – легкие повреждения и психологические травмы.

В здании гостиницы в Черкассах, на которую 21 сентября упали обломки сбитых российских ракет, могли находиться около 23 человек. Несколько из них могут находиться под завалами.

Об этом глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил в эфире телемарафона "Единые новости"

"По предварительной информации, в здании могло находиться до 23 человек. Администратор здания, которая тоже находилось в этот момент в самом здании, тоже доставлена в больницу. Мы выясняем, сколько еще может быть (под завалами – ред.). То есть несколько лиц еще могут быть под завалами", – рассказал Табурец.

Пострадавшие от ракетного удара в Черкассах

По поводу состояния пострадавших, то один мужчина находится в тяжелом состоянии: у него серьезные повреждения позвоночника и головы. У остальных медики диагностировали легкие повреждения и несколько психологических травм от пережитого очень громкого взрыва

Глава ОВА добавил, что в расположенных рядом домах зафиксированы разрушение окон и повреждения балконов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости Украины 8:00 за 21 сентября: в Черкассах под завалами может быть до 20 человек!

Напомним, 21 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Черкассам. Обломки вражеских ракет упали на здание отеля, нанеся ему разрушения.

Пока известно о 10 пострадавших в Черкассах в результате российской атаки.

Читайте также: