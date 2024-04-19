Ракетная атака по Днепропетровщине: погибла работница "Укрзализныци"

Во время исполнения служебных обязанностей также ранены семь железнодорожников.

Сегодня, 19 апреля, Россия целенаправленно обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.

О последствиях сообщила "Укрзализныця".

"В результате атаки ранены 7 железнодорожников во время исполнения служебных обязанностей. С грустью сообщаем, что погибла Оксана Стороженко, дежурная по дому локомотивных бригад. У нее остались двое сыновей 17 и 15 лет", — говорится в сообщении.

Все пострадавшие получают помощь. Сейчас их состояние стабильное.

Напомним:

В ночь на пятницу, 19 апреля, Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. Под ударом оказалась Днепропетровская область и юг Украины, в Днепре попадание в многоэтажный дом.

В результате массированного удара РФ по региону погибли восемь человек, трое из которых — в Днепре.

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