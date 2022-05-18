Ракетная атака по Днепру и артиллерийские обстрелы Сумщины: какая ситуация в регионах 18 мая

Ракетная атака по Днепру и артиллерийские обстрелы Сумщины: какая ситуация в регионах 18 мая

Ночь на 18 мая в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно. Какая ситуация в регионах по состоянию на 8:00 утра.

На Волыне, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Черниговщине и Полтавщине – все спокойно.

Днепропетровская область

Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Одну ракету сбили. Обломки повредили дома, есть раненый человек. Вторая ракета попала в объект транспортной инфраструктуры и повлекла за собой значительные разрушения. Также враг обстрелял две громады на границе с Херсонщиной – Зеленодольскую, Апостоловскую. В настоящее время пострадавших нет. Детали обстрелов выясняются.

Сумская область

С вечера продолжались артиллерийские обстрелы области с территории России. Больше всего пострадали Белопольская, Ворожбянская, Новослободская громады. Потери и разрушения уточняются.

Харьков

Ночь прошла без обстрелов. В течение суток обстреливали Печенеги, Чугуевского района, один человек был ранен. Также ранен в с. Циркуны.

Луганская область

Массированные артобстрелы по всей территории. Снова обстреляли "Азот" – повреждено одно из админзданий и проходную объединение. В общей сложности 15 артиллерийских атак по Северодонецку, разрушено 12 многоэтажек. По селам Попаснянской громады вчера нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Повреждений много. Из обнаруженных – дома в Золотаровке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горное. Есть погибшие и раненые.

Донецкая область

Бои идут по всей линии фронта. Трудные бои ведутся за Дробышево вблизи Лимана, над которым враг пытается установить контроль. Бои на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях.

Постоянные обстрелы не только военных позиций, но и населенных пунктов. За сутки – 7 погибших и 6 раненых.

Вчера оккупанты нанесли ракетный удар по важным промышленным объектам, в частности Knauf Украина. В Бахмуте – прямое попадание ракеты в жилой дом. Есть погибшие и раненые.

Николаевская область

Вчера днем и около 23:30 были обстрелы Широковской громады. Потерпевших нет. Повреждены жилые дома.

Сегодня утром в 7:30 в результате обстрела пгт Первомайское повреждена школа, жертв нет. Также сегодня утром ракетный удар получили жилые кварталы Николаева. В результате обстрела пострадал один человек. Подробная информация о последствиях выясняется.

Херсонская область

На Херсонщине ситуация стабильно критична, оккупанты продолжают обстрел позиций ВСУ и уничтожают инфраструктуру в оккупированных селах Высокопольской, Великоалександровской, Нововоронцовской и Станиславской громад. В большинстве населенных пунктов этих громад разбита и повреждена половина домов местных жителей, школы, садики, амбулатории и другие объекты инфраструктуры.

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