Ракетная атака по Харькову 2 января: количество раненых снова выросло

Среди пострадавших в результате вражеских ударов по городу есть шестеро детей.

Число раненых в результате ракетных обстрелов по Харькову 2 января возросло до 62. В больницах находятся 28 пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате российского утреннего ракетного обстрела Харькова 2 января пострадали 62 человека, из них шестеро – дети. Одна женщина погибла.

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В медучреждениях города находятся 28 человек, из них четверо – дети. Двое взрослых – в тяжелом состоянии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Возросло количество раненых в Харькове! Как город приходит в себя от адской атаки?

Обстрелы Харьковской области

Синегубов также проинформировал, что враг обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов Харьковщины: Охримовку, Бологовку, Дворичанское, Дворичную, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Берестово.

Днем 2 января оккупанты обстреляли с. Липцы Харьковского района. Обошлось без пострадавших.

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В тот же день захватчики нанесли удары по Волчанску Чугуевского района. Разрушены и повреждены два дома. Ранена 65-летняя женщина.

Вечером 2 января российские войска обстреляли Купянск: поврежден дом.

Напомним, армия РФ нанесла 2 января массированный ракетный удар по Харькову, повредив 40 домов, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки, автомобили. К этому моменту было известно о 53 пострадавших и погибшей 91-летней женщине.

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