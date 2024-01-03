Ракетная атака по Харькову 2 января: количество раненых снова выросло

Среди пострадавших в результате вражеских ударов по городу есть шестеро детей.
Число раненых в результате ракетных обстрелов по Харькову 2 января возросло до 62. В больницах находятся 28 пострадавших.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате российского утреннего ракетного обстрела Харькова 2 января пострадали 62 человека, из них шестеро – дети. Одна женщина погибла.
В медучреждениях города находятся 28 человек, из них четверо – дети. Двое взрослых – в тяжелом состоянии.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Возросло количество раненых в Харькове! Как город приходит в себя от адской атаки?
Обстрелы Харьковской области
Синегубов также проинформировал, что враг обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов Харьковщины: Охримовку, Бологовку, Дворичанское, Дворичную, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Берестово.
Днем 2 января оккупанты обстреляли с. Липцы Харьковского района. Обошлось без пострадавших.
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В тот же день захватчики нанесли удары по Волчанску Чугуевского района. Разрушены и повреждены два дома. Ранена 65-летняя женщина.
Вечером 2 января российские войска обстреляли Купянск: поврежден дом.
Напомним, армия РФ нанесла 2 января массированный ракетный удар по Харькову, повредив 40 домов, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки, автомобили. К этому моменту было известно о 53 пострадавших и погибшей 91-летней женщине.
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