Ракетная атака по Харькову: что известно о последствиях

На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.
По состоянию на вечер 8 октября известно о двух погибших и трех раненых харьковчанах в результате ракетного удара по городу.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
Пострадали 15 многоквартирных жилых домов в Салтовском районе.
"Уже сегодня вечером начнем закрывать окна ОСБ. А завтра утром на месте приступит к работе ЦНАП, где люди смогут получить помощь в оформлении документов на Е-Восстановление", — написал Терехов.
Напомним, ранее глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщал, что кафиры ударили по открытым территориям около четырьмя КАБами.
"Погибшие — гражданские мужчина и женщина, данные устанавливаются. Люди в это время находились на улице. По меньшей мере, трое получили ранения", — сообщил он.
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