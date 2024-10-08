Ракетная атака по Харькову: что известно о последствиях

На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

По состоянию на вечер 8 октября известно о двух погибших и трех раненых харьковчанах в результате ракетного удара по городу.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Пострадали 15 многоквартирных жилых домов в Салтовском районе.

"Уже сегодня вечером начнем закрывать окна ОСБ. А завтра утром на месте приступит к работе ЦНАП, где люди смогут получить помощь в оформлении документов на Е-Восстановление", — написал Терехов.

Напомним, ранее глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщал, что кафиры ударили по открытым территориям около четырьмя КАБами.

"Погибшие — гражданские мужчина и женщина, данные устанавливаются. Люди в это время находились на улице. По меньшей мере, трое получили ранения", — сообщил он.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.