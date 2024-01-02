Ракетная атака по Харькову: есть разрушения и пострадавшие

Российские войска нанесли не менее четырех ракетных ударов по Харькову, в результате чего есть разрушения и шестеро пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли как минимум 4 удара по Харькову. В частности, по центральной части города", – указано в заявлении.

Также читайте В Киеве произошло попадание ракеты: что известно

Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары. Подробности устанавливаются. Экстренные службы работают на местах.

Затем Синегубов добавил, что медики оказывают помощь шести пострадавшим.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Харькове. Мэр Игорь Терехов информировал о "прилетах" ракет в районах жилой застройки.

Читайте также: