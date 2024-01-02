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Ракетная атака по Харькову: есть разрушения и пострадавшие

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
3707
Время на прочтение
1 мин
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Ракетная атака по Харькову: есть разрушения и пострадавшие

Ракетная атака / Фото: ТСН.ua

Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей.

Российские войска нанесли не менее четырех ракетных ударов по Харькову, в результате чего есть разрушения и шестеро пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли как минимум 4 удара по Харькову. В частности, по центральной части города", – указано в заявлении.

Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары. Подробности устанавливаются. Экстренные службы работают на местах.

Затем Синегубов добавил, что медики оказывают помощь шести пострадавшим.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Харькове. Мэр Игорь Терехов информировал о "прилетах" ракет в районах жилой застройки.

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Дата публикации
Просмотры
3707
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