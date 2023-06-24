Ракетная атака по Харькову: на месте удара огромная воронка и изуродованные авто (фото)

Правоохранители показали последствия ракетного удара по Харькову.
В ночь на 24 июня россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Харькову.
Министерство внутренних дел показало последствия вражеской атаки по городу.
Так, одна из ракет С-300 попала в Холодногорский район. На месте прилета – воронка диаметром 17 метров, повреждены легковые автомобили.
Другая ракета попала на территорию Слободского района. Повреждена газовая труба, выбиты окна соседнего здания.
За прошедшие сутки оккупанты наносили удары по прифронтовым и пограничным населенным пунктам:
- в селе Ольховатка повреждено здание магазина;
- в городе Волчанск повреждено здание мясокомбината;
- в селе Чернещина поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки.
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил по меньшей мере три "прилета" по Слободскому району.
Уже к утру 24 июня стало известно о разрушении в Холодногорском районе Харькова.
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