Ракетная атака по Харькову: на месте удара огромная воронка и изуродованные авто (фото)

В ночь на 24 июня россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Харькову.

Министерство внутренних дел показало последствия вражеской атаки по городу.

Так, одна из ракет С-300 попала в Холодногорский район. На месте прилета – воронка диаметром 17 метров, повреждены легковые автомобили.

Другая ракета попала на территорию Слободского района. Повреждена газовая труба, выбиты окна соседнего здания.

Ракетная атака по Харькову. / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Ракетная атака по Харькову. / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Ракетная атака по Харькову. / Фото: Министерство внутренних дел Украины

За прошедшие сутки оккупанты наносили удары по прифронтовым и пограничным населенным пунктам:

в селе Ольховатка повреждено здание магазина;

в городе Волчанск повреждено здание мясокомбината;

в селе Чернещина поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил по меньшей мере три "прилета" по Слободскому району.

Уже к утру 24 июня стало известно о разрушении в Холодногорском районе Харькова.

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