Ракетная атака по Хмельницкому: в ОВА рассказали, куда попал враг

Утром 18 февраля, около 9:00, российская армия нанесла два ракетных удара по Хмельницкому. Одна ракета попала в военный объект, вторая – по гражданским застройкам.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, пишет 24 канал.

"Сегодня утром враг нанес два удара по городу Хмельницкому. К сожалению, есть попадание в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта", — отметил он.

По словам главы ОВА, в результате попадания возник большой пожар, однако по состоянию на 11:00 его ликвидировали.

"Террористы – косоглазые, им нет разницы, куда стрелять", — говорит глава Хмельнитчины.

Пока известно о двух раненых. Один мужчина получил осколочное ранение ноги. Он находился в маршрутке. Кроме того, ранена женщина, находившаяся вблизи места удара. Состояние обоих пострадавших стабильное, говорит Гамалий.

Ракетный удар по Хмельницкому 18 февраля

В Украине около 8:30 была объявлена воздушная тревога. Два взрыва прогремели в Хмельницком. Это подтвердили местные власти.

В Хмельницком из-за утреннего удара повреждения жилых многоэтажек и учебных заведений. Два человека получили ранения.

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