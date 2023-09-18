Ракетная атака по Хмельнитчине: в ОВА рассказали о последствиях

В результате сбития вражеских ракет взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях.
Во время атаки по Хмельнитчине в ночь на 18 сентября обломки сбитых российских ракет упали на территории производственного предприятия, а также повредили железнодорожные пути.
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА со ссылкой на первого заместителя начальника администрации Сергея Тюрина.
"Сегодня утром, во время "воздушной тревоги", были слышны взрывы – это работали силы ПВО. Спасибо нашим ПВО за безупречную работу! Пострадавших нет", – говорится в заявлении Тюрина.
Последствия атаки по Хмельницкой области
В то же время в результате сбития российских ракет взрывной волной были повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях.
Кроме того, обломки сбитых ракет упали на территории производственного предприятия, где раздались два взрыва и возник пожар. Огонь потушили силы ГСЧС.
Обломки также повредили железнодорожные пути. Там уже начались восстановительные работы.
Напомним, 18 сентября в Хмельницкой области прогремели взрывы и местные власти сообщали о работе ПВО.
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