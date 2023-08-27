Ракетная атака по Киевщине: власти сообщили о пострадавших

Люди получили помощь на месте.

Во время ночной атаки в Киевской области из-за падения обломков сбитых вражеских ракет двое пострадавших. Также повреждены 10 частных домов.

Об этом сообщает КГГА утром 27 августа.

Также читайте Россия перекидывает элитные десантные войска на Запорожское направление — ISW

"Ночью в очередной раз враг атаковал область ракетами. Воздушная тревога продолжалась почти 3 часа. В области работала ПВО. Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет", — рассказал начальник КОВА Руслан Кравченко.

По его словам, один из домов имеет значительные повреждения, в других – выбиты окна, двери, крыши, иссеченные фасады. Также повреждены 2 автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники, а 2 человека были травмированы. Люди получили помощь на месте.

"Оперативные службы продолжают работать. Предоставляется вся необходимая помощь", — отметил Кравченко.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, откуда летели ракеты и какого типа во время атаки 27 августа.

Читайте также: