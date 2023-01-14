Ракетная атака по Киеву: эксперт рассказал о баллистических ракетах, которые могли запустить россияне

Ракеты, которыми российские войска 14 января атаковали Киев, вероятно, летели с северного направления по баллистической траектории. Военный эксперт Петр Черник объяснил, в чем разница между крылатыми ракетами, которым Россия постоянно атаковала Украину, и между баллистическими, которые оккупанты могли запустить сегодня по столице.

Об этом он рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Разница колоссальная, потому что любая крылата ракета может менять свое движение, ее, на самом деле, легче увидеть. Потому что главные ракеты, которые использует Российская Федерация, запускаются с ракетоносителей Ту-95МС или Ту-23М. И относительно средней скорости, скажем та же самая Х-101 имеет скорость в пределах 720 км/ч, а Х-555 – в пределах 820 км/ч, это скорость, которую можно увидеть", — отметил он.

Атака на Киев 14 января

В субботу утром, в нескольких районах Киева, раздались взрывы. Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе.

Также стало известно, что в Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты. На объекте возник пожар. Ее удалось ликвидировать.

По словам, заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко, оккупанты совершили атаку на объекты критической инфраструктуры.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что очевидно, это были либо балистические ракеты, либо зенитные ракеты С-300, летящие по баллистической траектории. Уведомление о ракетной опасности поступило с опозданием из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников. Игнат подчеркнул, что у ВСУ нет эффективных средств по выявлению и уничтожению баллистических ракет.

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