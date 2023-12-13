Ракетная атака по Киеву: в Днепровском районе затопило подземный переход — фото

В результате ракетной атаки в четырех районах столицы есть повреждения.

В Днепровском районе Киева в результате падения обломков сбитых ракет на проезжей части произошло повреждение водопроводной сети. Там затоплены подвал дома и подземный пешеходный переход.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

На месте подтопления работают 34 чрезвычайных работника и 5 единиц техники. В общей сложности для ликвидации последствий российских обстрелов было привлечено более 100 спасателей и 22 единицы основной пожарно-спасательной техники.

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Затопленный подземный переход в Киеве после ракетной атаки

В настоящее время спасатели продолжают работу в Днепровском районе. Психологи оказывают помощь пострадавшим. На месте развернуто три палатки Красного креста, также привлекли автобус от "Киевпасстранса" для обогрева людей.

Психологи оказывают помощь пострадавшим в Киеве после ракетной атаки

Напомним, в ночь на 13 декабря Киев был атакован ракетами С-400 впервые за почти год. ПВО сбила все ракеты, но из-за падения обломков в столице есть разрушения и более 50 пострадавших, в том числе дети.

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