Ракетная атака по Киеву: в РФ заявили о якобы "попадании" в склад боеприпасов ВСУ

Министерство обороны России заявило, что его оккупационные войска 11 ноября якобы атаковали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе села Девички в Киевской области.

Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сообщении.

Как сообщала КГВА, в сторону Киева была запущена баллистическая воздушная цель. Однако в Киев ракета не долетела, силы и средства Противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете. В одном из районов Киевской области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о ракетно-дроновой атаке оккупантов по Киеву и области 11 ноября.

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