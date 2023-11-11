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Ракетная атака по Киеву: в РФ заявили о якобы "попадании" в склад боеприпасов ВСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2941
Время на прочтение
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Ракетная атака по Киеву: в РФ заявили о якобы "попадании" в склад боеприпасов ВСУ

Ракета "Оникс"/Фото: скриншот

В Киеве и области утром 11 ноября раздались взрывы.

Министерство обороны России заявило, что его оккупационные войска 11 ноября якобы атаковали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе села Девички в Киевской области.

Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сообщении.

Как сообщала КГВА, в сторону Киева была запущена баллистическая воздушная цель. Однако в Киев ракета не долетела, силы и средства Противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете. В одном из районов Киевской области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о ракетно-дроновой атаке оккупантов по Киеву и области 11 ноября.

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Дата публикации
Просмотры
2941
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