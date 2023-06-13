Ракетная атака по Кривому Рогу: какие компенсации получат пострадавшие

На месте трагедии побывали заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба и министр МВД Игорь Клименко.

Ликвидация последствий ракетного удара по Кривому Рогу – на контроле президента Украины Владимира Зеленского. Семьи погибших могут рассчитывать на материальную помощь от области – 300 тыс. грн.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"После экспертиз будем понимать, можно ли восстановить изуродованную многоэтажку. Пока в зданиях рядом закрывают пленкой и деревянными плитами выбитые окна. Все снабжены едой и медпомощью", – рассказал Лысак.

Фото: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак

По его словам, на месте трагедии все еще работают спасатели, коммунальщики, волонтеры. Там развернули гуманитарные миссии международные благотворительные организации.

Работает пункт, где принимается заявление о поврежденном имуществе.

"Увлекают и обычные криворожцы. Несут для жильцов пострадавших квартир вещи первой необходимости. С этим справимся. Восстановим и поддержим. Больше всего горе – это 11 потерянных жизней. Завтра в городе день траура. Семьи погибших могут рассчитывать на материальную помощь от области – 300 тыс гривен ", – сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он также заявил о 34 пострадавших.

Напомним, ночью против 13 июня российские кафиры попали ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате атаки повреждена пятиэтажка.

Между тем в Минобороны РФ сделали циничное заявление, нанесшее удары по местам "воздушного базирования и сосредоточения оперативных резервов ВСУ а также состава боеприпасов и вооружения иностранного производства".

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