Ракетная атака по Кривому Рогу: какие компенсации получат пострадавшие

На месте трагедии побывали заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба и министр МВД Игорь Клименко.
Ликвидация последствий ракетного удара по Кривому Рогу – на контроле президента Украины Владимира Зеленского. Семьи погибших могут рассчитывать на материальную помощь от области – 300 тыс. грн.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"После экспертиз будем понимать, можно ли восстановить изуродованную многоэтажку. Пока в зданиях рядом закрывают пленкой и деревянными плитами выбитые окна. Все снабжены едой и медпомощью", – рассказал Лысак.
По его словам, на месте трагедии все еще работают спасатели, коммунальщики, волонтеры. Там развернули гуманитарные миссии международные благотворительные организации.
Работает пункт, где принимается заявление о поврежденном имуществе.
"Увлекают и обычные криворожцы. Несут для жильцов пострадавших квартир вещи первой необходимости. С этим справимся. Восстановим и поддержим. Больше всего горе – это 11 потерянных жизней. Завтра в городе день траура. Семьи погибших могут рассчитывать на материальную помощь от области – 300 тыс гривен ", – сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Он также заявил о 34 пострадавших.
Напомним, ночью против 13 июня российские кафиры попали ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате атаки повреждена пятиэтажка.
Между тем в Минобороны РФ сделали циничное заявление, нанесшее удары по местам "воздушного базирования и сосредоточения оперативных резервов ВСУ а также состава боеприпасов и вооружения иностранного производства".
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