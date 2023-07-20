Ракетная атака по Николаеву: есть погибший, пострадавших стало больше (фото)

Из-под завалов в центре города извлекли тело мужчины.
В результате ракетного удара по Николаеву в ночь на 20 июля количество пострадавших возросло до 19, погиб один человек.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким и местные СМИ.
По информации от Кима, в результате ничего ракетного удара по Николаеву есть попадание и разрушения нескольких этажей трехэтажного дома. Там загорелся пожар на площади 450 кв. м, который утром потушили. Повреждены также соседние многоэтажки. Там идет разборка завалов.
"В общей сложности в результате ракетного удара пострадали 19 человек, среди них пять детей. За медицинской помощью обратились восемь человек — госпитализированы двое, среди них ребенок", — говорится в заявлении главы ОВА.
Он добавил, что загорелись три гаража, повреждены еще около 15 гаражей и выбиты окна в нескольких многоэтажках.
В то же время издание "Преступности.НЕТ" сообщило о погибшем мужчине, которого спасатели извлекли из-под завалов в центре Николаева.
Напомним, в ночь на 20 июля российские войска нанесли ракетный удар по центру Николаева. В результате атаки существенные разрушения получил трехэтажный дом и были повреждены близлежащие здания. Сначала сообщалось о 18 пострадавших.
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