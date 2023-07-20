Ракетная атака по Николаеву: есть погибший, пострадавших стало больше (фото)

В результате ракетного удара по Николаеву в ночь на 20 июля количество пострадавших возросло до 19, погиб один человек.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким и местные СМИ.

По информации от Кима, в результате ничего ракетного удара по Николаеву есть попадание и разрушения нескольких этажей трехэтажного дома. Там загорелся пожар на площади 450 кв. м, который утром потушили. Повреждены также соседние многоэтажки. Там идет разборка завалов.

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"В общей сложности в результате ракетного удара пострадали 19 человек, среди них пять детей. За медицинской помощью обратились восемь человек — госпитализированы двое, среди них ребенок", — говорится в заявлении главы ОВА.

Он добавил, что загорелись три гаража, повреждены еще около 15 гаражей и выбиты окна в нескольких многоэтажках.

В то же время издание "Преступности.НЕТ" сообщило о погибшем мужчине, которого спасатели извлекли из-под завалов в центре Николаева.

В результате атаки по Николаеву 20 июля количество пострадавших возросло до 19 / Фото: Национальная полиция Украины

В результате атаки по Николаеву 20 июля количество пострадавших возросло до 19 / Фото: Национальная полиция Украины

В результате атаки по Николаеву 20 июля количество пострадавших возросло до 19 / Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в ночь на 20 июля российские войска нанесли ракетный удар по центру Николаева. В результате атаки существенные разрушения получил трехэтажный дом и были повреждены близлежащие здания. Сначала сообщалось о 18 пострадавших.

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