Ракетная атака по Одессе: люди пришли к местам "прилетов", чтобы убрать последствия удара

Одесситы сплачиваются, чтобы очистить город от последствий ночной атаки россиян.

В Одессе утром 23 июля сотни людей пришли на места "прилетов" после ночной ракетной атаки оккупантов по городу, чтобы попытаться убрать последствия разрушений.

Видео с людьми публикуют в Сети.

На кадрах видно, как люди собрались и убирают последствия теракта россиян возле разрушенных зданий.

Напомним, в ночь на 23 июля оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Враг попал в гражданскую инфраструктуру, жилые дома и "практически разрушили самый большой Собор юга Украины".

Россия выпустила по Одессе и области 19 ракет разных типов. Воздушные силы рассказали, что и откуда запускали оккупанты.

Ракетный удар по Одессе: люди сплотились для уборки последствий атаки

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