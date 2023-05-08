Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетная атака по Одесской области: из-под завалов достали тело охранника

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
121
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракетная атака по Одесской области: из-под завалов достали тело охранника

В Одесской области после ракетного удара спасатели достали из-под завалов тело погибшего охранника/Фото: МВД

Погиб охранник склада, в который попала российская ракета в ночь на 8 мая.

В результате ракетного удара по Одесщине 8 мая погиб охранник, тело которого достали из-под завалов.

Об этом руководительница пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

Ранее начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук сообщил о ранении трех работников склада в результате ракетной атаки по Одесской области. Пострадавшим была оказана помощь на месте.

Еще один человек считался пропавшим без вести, однако позже Гуменюк сообщил, что спасатели достали из-под завалов тело охранника.

Об этом заявил и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук: "Одесчина. Охранник склада, где было попадание вражеской ракеты, погиб. Его тело нашли под развалинами".

Ракетный удар по Одесской области 8 мая

Российские оккупанты в ночь на 8 мая атаковали Одесщину ракетами Х-22, устроив восемь пусков с бомбардировщиков Ту-22М3 из оккупированного Крыма. Вражеские ракеты попали по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
121
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация