Ракетная атака по Одесской области: из-под завалов достали тело охранника

Погиб охранник склада, в который попала российская ракета в ночь на 8 мая.

В результате ракетного удара по Одесщине 8 мая погиб охранник, тело которого достали из-под завалов.

Об этом руководительница пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

Ранее начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук сообщил о ранении трех работников склада в результате ракетной атаки по Одесской области. Пострадавшим была оказана помощь на месте.

Еще один человек считался пропавшим без вести, однако позже Гуменюк сообщил, что спасатели достали из-под завалов тело охранника.

Об этом заявил и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук: "Одесчина. Охранник склада, где было попадание вражеской ракеты, погиб. Его тело нашли под развалинами".

Ракетный удар по Одесской области 8 мая

Российские оккупанты в ночь на 8 мая атаковали Одесщину ракетами Х-22, устроив восемь пусков с бомбардировщиков Ту-22М3 из оккупированного Крыма. Вражеские ракеты попали по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.

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