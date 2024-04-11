Ракетная атака по Одесской области: количество жертв возросло до 5 (фото)

В больнице умер мужчина, который получил тяжелые ранения.

Число погибших в результате ракетной атаки на Одесскую область 10 апреля возросло от четырех до пяти.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

"Количество погибших в результате вражеской атаки по Одесчине увеличилось до 5. К сожалению, сегодня в больнице умер мужчина, получивший тяжелые ранения", – говорится в заявлении.

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Раненый мужчина в результате ракетного удара по Одесской области 10 апреля / Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, российские оккупанты 10 апреля атаковали Одесчину ракетами. Сначала сообщалось о четырех жертвах атаки, среди которых – 10-летняя девочка. Еще 14 человек получили ранения.

Как сообщили в Силах обороны юга, россияне пытаются уничтожить промышленный потенциал региона. Именно поэтому враг повторно ударил по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области.

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