Ракетная атака по Одесской области: количество жертв возросло до 5 (фото)

В больнице умер мужчина, который получил тяжелые ранения.
Число погибших в результате ракетной атаки на Одесскую область 10 апреля возросло от четырех до пяти.
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
"Количество погибших в результате вражеской атаки по Одесчине увеличилось до 5. К сожалению, сегодня в больнице умер мужчина, получивший тяжелые ранения", – говорится в заявлении.
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Напомним, российские оккупанты 10 апреля атаковали Одесчину ракетами. Сначала сообщалось о четырех жертвах атаки, среди которых – 10-летняя девочка. Еще 14 человек получили ранения.
Как сообщили в Силах обороны юга, россияне пытаются уничтожить промышленный потенциал региона. Именно поэтому враг повторно ударил по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области.
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