Ракетная атака по Покровску: появились новые подробности

В результате ракетных обстрелов РФ города Покровска по состоянию на утро 8 августа известно 7 погибших в возрасте от 22 до 71 года. Среди них – пять мужчин и две женщины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Еще 67 человек, из которых 11-летний ребенок и 17-летний юноша, получили ранения разной степени тяжести.

"В том числе ранены полицейские и работники ГСЧС, которые первыми приехали на место происшествия для оказания экстренной помощи пострадавшим и ликвидации последствий разрушений", — говорится в сообщении.

Напомним, российская террористическая армия в понедельник, 7 августа, нанесла ракетный удар по городу Покровск Донецкой области.

В Покровске возобновляют разбор завалов, которые ночью были приостановлены из-за высокой угрозы повторных обстрелов.

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