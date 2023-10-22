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Ракетная атака по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: момент удара попал на видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1071
Время на прочтение
1 мин
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Ракетная атака по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: момент удара попал на видео

Ракетный удар по терминалу "Новой почты". ФОТО: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Под Харьковом идет ликвидация последствий после ракетного удара россиян по складу "Новой почты".

Момент ракетного удара, нанесенного вечером 21 октября российскими войсками по терминалу "Новой почты" в Харьковской области, попал на видео камеры наблюдения.

В результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в селе Коротич Харьковского района, по последним данным, погибли шесть человек, еще 16 — получили ранения.

Россия атаковала здание 21 октября вечером, около 22:15, нанеся ракетный удар с ЗРК С-300.

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Дата публикации
Просмотры
1071
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