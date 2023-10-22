Ракетная атака по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: момент удара попал на видео

Под Харьковом идет ликвидация последствий после ракетного удара россиян по складу "Новой почты".

Момент ракетного удара, нанесенного вечером 21 октября российскими войсками по терминалу "Новой почты" в Харьковской области, попал на видео камеры наблюдения.

В результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в селе Коротич Харьковского района, по последним данным, погибли шесть человек, еще 16 — получили ранения.

Россия атаковала здание 21 октября вечером, около 22:15, нанеся ракетный удар с ЗРК С-300.

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