Ракетная атака по Украине: стало известно, сколько сбили вражеских целей и основное направление удара

За ночь силы ПВО сбили над Украиной 30 крылатых ракет и 27 ударных БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"С вечера 5 августа до утра 6 августа 2023 года российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами "Shahed-136/131".

В первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробаллистических ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Относительно "Кинжалов" информацию не обнародуем.

В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" – с акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия", — говорится в сообщении ведомства.

Противовоздушная оборона уничтожила:

13 крылатых ракет "Калибр"

17 крылатых ракет Х-101/Х-555

27 ударных БпЛА Shahed-136/131

Мощную атаку по Украине также прокомментировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, основное направление было – Хмельниччина. Подавляющее большинство ракет было сбито противовоздушной обороной.

"Что касается этой ночи, с вечера были атаки "Калибрамы". Несколько волн было атак "Калибрамы", "Кинжалами", ракетами Х-101. По предварительным данным, можно говорить об успешной работе противовоздушной обороны. К сожалению, не все удается сбивать. Понятно, что такое ракеты "Кинжал", которыми вечером били оккупанты.

Именно аэродром Староконстантинова не дает покоя нашим врагам. Понятно почему – наши летчики изрядно дают взбучку врагу на оккупированных территориях. Мы видим и склады боеприпасов вздымаются в небо. Держитесь Хмельниччина и все остальные. Думаю, что врагу не удастся сломить наш боевой дух. Так поздравили нас с Днем воздушных сил", – сказал он.