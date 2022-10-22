Ракетная атака по Украине: в "Укрзализныце" сообщили о задержке 16 поездов

Поезда задерживаются от 30 до 60 минут.
Очередная атака России по энергетической инфраструктуре Украины в субботу, 22 октября, привела к задержкам 16 поездов.
Об этом в Twitter сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
"16 поездов задерживаются: 1 поезд – более 60 мин., 3 поезда – 30-60 мин., 12 поездов – менее 30 мин.", – говорится в сообщении.
"В связи с враждебной атакой энергетической инфраструктуры некоторые участки остаются обесточенными, следовательно, поезда следуют под резервными тепловозами", — сообщили в компании.
Ракетная атака России 22 октября
В субботу, 22 октября, оккупанты снова атаковали объекты критической инфраструктуры в девяти областях Украины.
По данным ОП, по состоянию на 14:10 в результате ракетных ударов более миллиона абонентов остались без электроэнергии.
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