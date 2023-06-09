Ракетная атака по Умани: момент удара попал на видео, пострадавших стало больше

На кадрах зафиксировано, как после мощной вспышки люди падают на пол.

Видео момента ракетного удара по супермаркету в Умани 8 июня появилось в Сети. Также известно о росте числа пострадавших в результате российской атаки.

Видеоролик из уманского супермаркета опубликовал Telegram-канал "Мої Черкаси | Умань".

Так, на кадрах из камеры наблюдения в торговом зале зафиксирована мощная вспышка и разлет обломков. Также видно, как напуганные люди упали на пол, после чего начали убегать с места атаки.

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Число пострадавших в результате ракетного удара по Умани по состоянию на утро 9 июня возросло до 10 человек. Об этом руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал "Суспильному". Он уточнил, что четверо пострадавших находятся в лечебных учреждениях. Одна из раненых – в тяжелом состоянии: женщину перевезут в областную больницу.

Момент российского удара по супермаркету в Умани попал на видео

Напомним, российские захватчики вечером 8 июня обстреляли ракетами Уманский район Черкасчины. Враг попал по автомойке и промышленному предприятию. Сначала было известно о восьми пострадавших, однако теперь их стало больше.

Заметим, что оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами в ночь на 9 июня: силы ПВО сбили 14 из 16 БПЛА и – четыре из шести ракет.

На Житомирщине и Днепропетровщине зафиксированы попадания. Так, на Днепропетровщине обломками повреждены два частных дома, авто и газопровод.

А в Житомирской области разрушен жилой дом, еще 12 – повреждены. Погиб человек, еще три человека получили ранения.

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