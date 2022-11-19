Ракетная атака по Запорожью: более 17 тыс. человек остались без отопления

Отчасти тепло удалось вернуть.
В результате ракетного удара по Запорожью 18 ноября нарушено теплоснабжение в одном из районов города. Без отопления осталось более 120 многоэтажек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, атака россиян привела к повреждению трубопроводов централизованного отопления. Восстановить тепло планируется ориентировочно в 23:00 19 ноября.
"123 многоэтажки, где живет более 17 тысяч абонентов, остались без отопления. Тепло вернули уже в 60 домов, продолжаются соответствующие работы", — подчеркнул Старух.
Напомним, 18 ноября в Запорожье раздались взрывы. Ракеты оккупантов попали в один из объектов инфраструктуры. Было зафиксировано пять прилетов. Есть вероятность, что под завалами могут находиться люди.
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