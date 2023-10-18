Ракетная атака по Запорожью: фото и видео спасения людей из-под завалов дома

В полиции опубликовали видео с места ракетного удара по жилому дому Запорожья. Правоохранители показали, как вместе со спасателями помогали пострадавшим и доставали людей из-под завалов.

Соответствующий ролик опубликовала Нацполиция Украины.

Полицейские документировали последствия ракетных обстрелов Запорожья. Одна из шести выпущенных по городу ракет попала в многоэтажное здание. В результате удара есть погибшие и травмированные.

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Правоохранители показали фото и видео, как полицейские-парамедики вместе с чрезвычайниками и волонтерами доставали жителей дома из-под завалов и помогали пострадавшим. Пока известно, что под завалами могут находиться еще трое жителей дома.

По сообщению МВД Украины, в результате ракетного удара разрушен подъезд жилого дома от третьего до пятого этажа. Профильные службы эвакуировали около 50 жильцов дома.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракета попала по многоэтажке: в Запорожье началась поисковая операция

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, саперы и профильные службы города. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Фото с места ракетного удара по дому в Запорожье / Фото: Национальная полиция Украины

Фото с места ракетного удара по дому в Запорожье / Фото: Национальная полиция Украины

Фото с места ракетного удара по дому в Запорожье / Фото: Национальная полиция Украины

Фото с места ракетного удара по дому в Запорожье / Фото: Национальная полиция Украины

Фото с места ракетного удара по дому в Запорожье / Фото: Национальная полиция Украины

Фото с места ракетного удара по дому в Запорожье / Фото: Национальная полиция Украины

Ракетный обстрел Запорожья

Россияне в ночь на 18 октября устроили массированную атаку по Запорожью шестью ракетами. Враг попал, в частности, по многоквартирному дому. К настоящему времени известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

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