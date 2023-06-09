Ракетная атака по Житомирщине: власти сообщили трагические новости

Ночью, 9 июня, во время ночной атаки армии РФ по Украине в Житомирской области зафиксировано попадание в жилмассив частного сектора города Звягель. Есть погибшие и раненые.

Об этом в Telegram сообщает Звягельский городской совет со ссылкой на городского руководителя Звягеля Николая Боровца.

В сообщении сказано, что, по предварительной информации, в результате удара шесть домов разрушены, десятки повреждены. Один человек погиб, также есть раненые, которым оказывается вся необходимая помощь. На месте работает руководство громады, экстренные службы.

Воздушную тревогу в Житомирской области объявили за четверть до двух часов ночи.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 9 июня с 22.00 до 04.00 российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55. Уничтожены 14 беспилотников и четыре ракеты.

Напомним также, что в ночь на пятницу, 9 июня, во время воздушной тревоги взрывы прогремели на Днепропетровщине.

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