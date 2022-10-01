Ракетная атака России по автоколонне под Запорожьем: количество раненых возросло до более чем сотни

В результате ракетного удара россиян по автоколонне под Запорожьем количество пострадавших возросло до 118 человек.

В пятницу, 30 сентября, российские войска обстреляли колонну из стоящих на выезде из Запорожья авто. Сразу сообщали о 25 погибших и 88 раненых. По состоянию на 1 октября стало известно, что во время атаки россиян ранения получили 118 мирных жителей.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала FreeДом.

По его словам, количество пострадавших по состоянию на 1 октября возросло до 118 человек, а 30 человек погибли. Среди погибших есть 2 ребенка. В связи с трагедией сегодня, 1 октября, в Запорожской области объявлен траур по погибшим.

Напомним, российские войска 30 сентября нанесли удар по автоколонну к юго-востоку от города Запорожья, в результате чего погибли 25 мирных жителей. Боеприпасом, вероятнее всего, была российская ракета ПВО большой дальности, которая использовалась для удара наземных целей.

Ракетная атака на Запорожье: рашисты знали, что люди не скроются! | Монастырский

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