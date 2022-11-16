Ракетная атака России по Киевской области: Кулеба призвал готовиться к тяжелой неделе

После вчерашней атаки россиян в Киевской области ситуация с электроэнергией остается сложной. Неделя будет тяжелой.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"По решению "Укрэнерго", в регионе применяются экстренные отключения электричества. Экстренные аварийные отключения — это происшествия, которые происходят вынужденно. Их невозможно предусмотреть и составить графики. На утро специалисты смогут дать прогноз того, когда сможем выйти на отключение по графику", – подчеркнул он.

Кулеба предупредил жителей Киевской области, что их ожидает тяжелая неделя из-за атак РФ по энергетическим объектам. Он призвал отнестись с пониманием к отключениям света.

"Отмечу, что объекты критической инфраструктуры обеспечены генераторами и альтернативным источником питания. Также идет ликвидация последствий вчерашних обстрелов. Прошу отнестись с пониманием к сложной ситуации. Энергетики работают над восстановлением и стабилизацией системы", — добавил он.

Когда может стабилизироваться ситуация с электричеством

Народный депутат Андрей Герус считает, что на стабилизацию энергосистемы Украины могут уйти недели, а то и месяцы. Поэтому он призвал украинцев готовиться к сложной неделе и отнестись с пониманием. Он подчеркнул, что энергетики делают все возможное и выполняют ремонтные работы максимально быстро, чтобы улучшить ситуацию.

В "Укрэнерго" предупредили, что нужно быть готовым к существенным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, держать заряженными все устройства и павербанки.

Как сообщили в Зеленском, после ракетных ударов восстановление некоторых объектов энергетики может длиться до двух недель в зависимости от степени разрушений.

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