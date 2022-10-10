Ракетная атака России: в ВСУ рассказали, есть ли угроза новых ударов

Оккупанты применяют весь спектр ракет, который есть у них на вооружении. Читайте последние новости Украины на ТСН.ua.

Угроза новых ракетных ударов России сохраняется, поэтому украинцы должны не терять бдительность и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Об этом рассказал заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"Советского хлама, который хранится у них на складах, еще достаточно. Угроза ракетных ударов существует когда-угодно, поэтому не надо терять бдительность. Призываю граждан соблюдать меры безопасности. В случае объявления воздушных тревог отбывать в укрытие и не пренебрегать воздушными угрозами", — заявил он.

Как отметил Юзефович, в настоящее время враг применяет весь спектр ракет, который имеет на вооружении:

"Сегодня были применены, в первую очередь, крылатые ракеты из района Каспийского моря — это Х101 и Х555 с самолетов Ту-95 и Ту-160. Также применяли крылатые ракеты из акватории Черного моря, выпущен ряд ракет "Искандер", управляемых ракет С300 из зенитно-ракетных комплексов. Также оккупанты совершили атаку по объектам критической инфраструктуры беспилотными летательными аппаратами Shahed".

Представитель ВСУ добавил, что Россию ждут проблемы с пополнением запасов высокоточного вооружения:

"Для производства следует иметь определенные технологии. Как знаем, усиление санкций западными странами, ограничение доступа к технологиям значительно усложняет производство того смертоносного оружия, которым оно пытается нанести удар по мирным объектам Украины".

Ракетная атака РФ

Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по ряду городов Украины, в частности по Киеву, Запорожью и Днепру. В результате атак зафиксированы человеческие жертвы.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты. Из них 43 сбила противовоздушная оборона. Кроме того, зафиксировано 12 дронов-камикадзе, девять из них сбиты.

Игнат также рассказал, что президент РФ Владимир Путин рассчитывал нанести ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины в холодное время года, но подрыв Крымского моста заставил его действовать быстрее.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине есть погибшие и раненые. Глава государства призвал украинцев не покидать укрытий, быть сильными и беречь себя и родных.

Читайте также: