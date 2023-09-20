Ракетная атака россиян на Торецк: в Офисе генпрокурора назвали количество погибших (фото)

Российские оккупанты во время ракетной атаки на город Торецк 20 сентября убили четырех человек. Правоохранители начали досудебное расследование.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как стало известно, оккупанты нанесли удар по городу 240-миллиметровой активно-реактивной миной 3Ф2 системы 2С4 "Тюльпан". В результате пострадал сам город и пгт Северный.

В Торецке в результате полученных телесных повреждений погибли 19-летняя девушка и 20-летний мужчина. При обстреле они находились в частном жилом доме. Еще два человека — 84-летняя мать и ее 60-летний сын — получили ранения, несовместимые с жизнью, на одной из улиц Северного.

“Вражеская атака разрушила частные дома и повредила хозяйственные постройки. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России”, — рассказали в Офисе генпрокурора.

Напомним, что россияне сбросили авиабомбы на Торецк.

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