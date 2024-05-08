Ракетная атака россиян по Украине 8 мая: эксперт назвал положительный момент

Каждая украинская ракета ПВО, выпущенная в ночь на 8 мая, уничтожила вражескую цель.

В результатах перехвата российских ракет в ночь на 8 мая отслеживается примечательный положительный нюанс, несмотря на тяжелую в целом ночь для Украины.

Такое неожиданное мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"В результате противодействия российским воздушным средствам поражения типа ракета, расход средств перехвата был в соотношении 1 к 1. Другими словами, на 1 выпущенную зенитно-управляемую ракету ЗРК приходилась 1 уничтоженная цель", — пояснил эксперт.

Он добавил, что одинаковую эффективность показали зенитно-ракетные комплексы как советского образца, так и предоставленные западными союзниками.

"Это говорит о достаточно высокой отработке алгоритмов противодействия не только на высокотехнологичных средствах ПВО, но и на морально устаревшем советском наследии, которое проходило модернизацию, но не тотальное обновление", — отметил Коваленко.

Военно-политический обозреватель отметил, что, несмотря на такие успехи украинской системы ПВО, средств перехвата все еще недостаточно, чтобы полностью закрыть воздушное пространство страны.

"Результативность попадания российских ракет обусловлена как применением сложных для перехвата ракет типа 9М723 и Х-47М2 "Кинжал", так и отсутствием достаточного количества средств малого и среднего радиуса действия для перехвата ракет дозвукового класса", — пояснил эксперт.

По словам Коваленко, если бы количество ЗРК было достаточным, эффективность ударов российских оккупационных войск зависела бы только от применения сложных для перехвата ракет.

Напомним, 8 мая Россия снова ударила по объектам энергетики в ряде областей Украины. Есть попадание в объекты энергетики и вокзал в Херсоне

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