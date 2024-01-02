Ракетная атака Украины: 92 раненых, четверо погибших — Зеленский показал последствия удара РФ

С 31 декабря РФ применила около 170 "Шахедов" и десятки ракет по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку по Украине 2 января и показал видео последствий в разных городах.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам президента, сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара. Вовлечены все необходимые службы. Более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские.

"Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Уже третьи сутки наши воины ПВО делают невероятную работу. С 31 декабря российские изверги применили уже около 170 "Шахедов" и десятки ракет разных типов. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский также поблагодарил всех партнеров, которые помогают в укреплении воздушного щита Украины.

"И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней каждый день и каждую ночь, которые были бы унесены российским террором, если бы не "петриоты" и другие защитные системы. В этом году продолжим работу со всеми в мире, кто ценит жизнь, чтобы дополнительно укрепить наш воздушный щит и привлечь Россию к ответственности за совершенное. Государство-террорист должно ощутить последствия того, что оно делает", — резюмировал Зеленский.

Напомним, в Киевской области из-за массированной ракетной атаки есть погибшие и раненые.

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