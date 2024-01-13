Ракетная атака Украины – Минобороны РФ назвало "цель и отчиталось о результатах"

Министерство обороны России, как обычно, цинично прокомментировало очередной ракетный удар по Украине утром 13 января. Там заявили о "достижении цели".

Заявление Минобороны РФ распространили пропагандистские СМИ.

"Сегодня утром ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", — заявили убийцы в российском Минобороны.

Напомним, 13 января российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Украине. Оккупанты применили крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также ударные беспилотники. Силами ПВО было уничтожено восемь крылатых ракет.

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