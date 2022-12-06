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Ракетная атака Украины: в Кабмине раскрыли важные детали по поводу недавних прилетов

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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2152
Время на прочтение
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Ракетная атака Украины: в Кабмине раскрыли важные детали по поводу недавних прилетов

Фото: Associated Press

По словам министра энергетики, ситуация самая сложная в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

В результате массированной атаки 5 декабря российские ракеты попали как в объекты генерации, так и в подстанции.

Сложнейшая ситуация в трех областях: Киевской, Винницкой и Одесской.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Есть попадание как в генерацию, так и в соответствующие подстанции...", — заявил он.

По словам главы Минэнерго, на сегодняшнее утро в Одессе уже заживлена критическая инфраструктура.

"Мы планируем, что к вечеру будет подана электроэнергия для потребителей", – пояснил он.

Галущенко отметил, что сегодня дополнительно в работу включаются атомные энергоблоки.

"До вечера дефицит будет уменьшен", — сказал министр.

По данным министра энергетики, Украина постоянно получает средства для восстановления энергосистемы от западных партнеров и даже планирует создать резерв.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, Россия совершила уже восьмую, с начала полномасштабной войны, массированную ракетную атаку по Украине. В результате чего есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой и Одесской областях. В общей сложности Россия выпустила по Украине более 70 ракет, более 60 из которых сбила украинская ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
2152
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