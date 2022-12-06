Ракетная атака Украины: в Кабмине раскрыли важные детали по поводу недавних прилетов

По словам министра энергетики, ситуация самая сложная в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
В результате массированной атаки 5 декабря российские ракеты попали как в объекты генерации, так и в подстанции.
Сложнейшая ситуация в трех областях: Киевской, Винницкой и Одесской.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.
"Есть попадание как в генерацию, так и в соответствующие подстанции...", — заявил он.
По словам главы Минэнерго, на сегодняшнее утро в Одессе уже заживлена критическая инфраструктура.
"Мы планируем, что к вечеру будет подана электроэнергия для потребителей", – пояснил он.
Галущенко отметил, что сегодня дополнительно в работу включаются атомные энергоблоки.
"До вечера дефицит будет уменьшен", — сказал министр.
По данным министра энергетики, Украина постоянно получает средства для восстановления энергосистемы от западных партнеров и даже планирует создать резерв.
Напомним, в понедельник, 5 декабря, Россия совершила уже восьмую, с начала полномасштабной войны, массированную ракетную атаку по Украине. В результате чего есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой и Одесской областях. В общей сложности Россия выпустила по Украине более 70 ракет, более 60 из которых сбила украинская ПВО.
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