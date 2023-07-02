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Ракетная опасность объявлена в Украине: сирены раздались во многих областях

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2773
Время на прочтение
1 мин
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Ракетная опасность объявлена в Украине: сирены раздались во многих областях

Воздушная тревога во многих регионах / Фото: ТСН.ua

Оставайтесь в безопасных местах.

В ночь на воскресенье, 2 июля, жителей Одесской области предупредили о ракетной опасности и объявили в области воздушную тревогу. На Востоке – угроза применения баллистического вооружения.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Николаевскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Запорожскую и Кировоградскую области враг может атаковать ударными дронами.

По состоянию на 01:16 воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кирооградской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки главнокомандующего во время поездки на Ровенскую атомную электростанцию. На месте оценили любые возможные угрозы для станции.

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Просмотры
2773
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