Ракетная опасность объявлена в Украине: сирены раздались во многих областях

Оставайтесь в безопасных местах.
В ночь на воскресенье, 2 июля, жителей Одесской области предупредили о ракетной опасности и объявили в области воздушную тревогу. На Востоке – угроза применения баллистического вооружения.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Николаевскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Запорожскую и Кировоградскую области враг может атаковать ударными дронами.
По состоянию на 01:16 воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кирооградской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях.
Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки главнокомандующего во время поездки на Ровенскую атомную электростанцию. На месте оценили любые возможные угрозы для станции.
Читайте также: