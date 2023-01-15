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"Ракетная опасность остается высокой" – в ОК "Юг" рассказали о ракетоносителях в Черном море

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Ракетная опасность остается высокой" – в ОК "Юг" рассказали о ракетоносителях в Черном море

Фото: Associated Press

После вчерашнего массированного удара Россия продолжает держать ракетоносители в Черном море.

По состоянию на утро 15 января в Черном море все еще находятся боевые корабли России. Накануне они использовали половину ракет для массированной атаки по Украине, потому ракетная опасность остается высокой.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"То, что они увеличили корабельную группировку в Черном море, было признаком подготовки к массированной атаке и мы это наблюдали и предупреждали об этом. Вчера мы видели, что они снарядили 5 ракетоносителей, среди которых одни подводный, и использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной ракетной атаки. Если вчера в Черном море находился запас в 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки, и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители, а это говорит о том, что у них еще есть определенный замысел", — рассказала она.

Наталья Гуменюк предупредила, что расслабляться несколько дней не стоит, потому что ракетоносители и дальше находятся в Черном море с запасом.

"Нужно понимать, что они еще могут быть применены", — подчеркнула она.

Ракетный удар по Украине 14 января

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине 14 января. Враг попал по объектам критической инфраструктуры и жилым домам.

Во время тревоги раздались взрывы в Днепре – оккупанты попали ракетой по жилому многоквартирному дому. В результате атаки погибли 20 человек, десятки получили ранения.

Во Львовской и Винницкой областях ракета повредила критическую инфраструктуру.

Обломки российской ракеты были обнаружены в Бричанском районе Молдовы.

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Дата публикации
Просмотры
1528
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