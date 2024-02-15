Ракетная опасность с моря никуда не делась после уничтожения "Цезаря Куникова" — Гуменюк

Россия, несмотря на потерю очередного ракетоносителя "Цезарь Куников" в Черном море, все еще сохраняет потенциал для ракетных ударов по Украине и продолжает наращивать соответствующую инфраструктуру.

Несмотря на уничтожение Силами обороны Украины очередного российского корабля, ракетная опасность Черного моря не исчезла.

Об этом подчеркнула руководитель объединенного прессцентра Cил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они (российские корабли с ракетами – ред.) все же в Черном море есть, хотя и зажаты в юго-восточной части, но все же они там находятся и сегодня еще раз напомнили о том, что и "Калибры" у них есть, и выпустить они их могут по территории Украины. Это значит, что ракетная опасность с моря никуда не делась, она остается", — подчеркнула Гуменюк.

В то же время она напомнила, что у россиян есть определенные сложности с использованием этого потенциала. Однако враг коварен и не оставляет попыток наносить удары по Украине, о чем свидетельствует последний маршрут "Цезаря Куникова". Враг не перестает перемещать свое имущество из Новороссийска в Севастополь и в обратном порядке.

Большой десантный корабль РФ "Цезарь Куников" / Фото: УНИАН

"Это говорит о том, что они продолжают обустраивать свою логистику и инфраструктуру, пытаются обустроить так, чтобы переснаряжение "Калибров" и обслуживание ракетных установок происходило в том пункте базирования, где они сейчас находятся", — объяснила Гуменюк.

Спикер обороны юга добавила, что российский фрегат ракетоноситель "Адмирал Макаров" продолжает нести боевое дежурство и способен выпускать ракеты. Так что не только массированная ракетная атака врага несет опасность, РФ также практикует точечные ракетные удары.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны 14 февраля нанесло удар по российскому флоту в Черном море, в результате чего был уничтожен крупный десантный корабль россиян "Цезарь Куников". Поражение произошло в территориальных водах Украины возле Алупки благодаря морским дронам "Magura V5". ТСН.ua собрал все, что известно об операции против российского судна.

Читайте также: