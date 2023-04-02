Ракетная опасность: сколько "Калибров" Россия держит в Черном море

В акватории находятся три судна-носителя ракет.

Российские войска вывели на дежурство в акваторию Черного моря 12 кораблей, из которых три – суда-носители крылатых ракет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его данным, агрессорка Россия может атаковать Украину 20 "Калибрамы".

"Из-за штормового предупреждения в море ситуация может быстро измениться, однако это полностью не исключает вероятность ракетных ударов", — подчеркнул Братчук.

Кроме того, существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей. Они могут прибиться к берегу или дрейфовать вдоль побережья. Спикер ОВА просит одесситов в случае обнаружения морской мин или предметов, похожих на них, не трогать их.

Напомним, ОК "Юг" сообщали, что Россия снова наращивает свою корабельную группировку в Черном море. Произошло это из-за улучшения погоды, ведь шторм утих. Именно поэтому вероятность ракетного удара растет.

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