Ракетная опасность сохраняется: Россия увеличила количество "Калибров" на кораблях в Черном море

Россия увеличила количество ракет на кораблях, находящихся на боевом дежурстве в Черном море.

Как в эфире телемарафона 17 января сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сейчас зафиксировано шесть вражеских ракетоносителей с максимально возможным залпом в 44 "Калибра".

По ее словам, за вчера пункт базирования посетила одна лодка для переснаряжения. "А это значит, что сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве, до 44 ракет", — отметила Гуменюк и подчеркнула, что ракетная опасность остается актуальной.

"Нахождение в море на боевых позициях снаряжения и такого количества – все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак", — отметила она.

В то же время накануне в ВМС ВСУ сообщили, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля, в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Напомним, что в ОК "Юг" уточнили, что ранее самое большое количество ракет РФ, готовых к пуску, фиксировали на уровне 48.

Следует отметить, что ракетоносители Россия постоянно использует во время массированных атак по Украине. Так, они были задействованы и во время 12 массовых обстрелов 14 января, когда страна-агрессор обстреляла дом в Днепре, где по состоянию на 17 января известно о 40 погибших.

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