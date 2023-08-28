Ракетная опасность: в части Украины раздается воздушная тревога

В воздушных силах предупредили о ракетной угрозе для нескольких областей.

В части Украины объявлена воздушная тревога утром 28 августа из-за угрозы ракетных ударов.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Так, сирены тревоги раздаются сейчас в Луганской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях и в АР Крым.

В воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.

"Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области – ракетная опасность! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытия!" – призывали в ВС.

Затем там заявили и о ракетной опасности и для Кировоградской области.

Карта тревог в Украине 28 августа

Напомним, российские оккупанты в ночь на 28 августа нанесли ракетный удар по Полтавщине. Враг попал в промышленный объект и полностью разрушил производственный цех. В результате атаки погибли два человека, пять человек пострадали, еще нескольких ищут под завалами.

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