Ракетная угроза: по Украине ширится воздушная тревога

Ракетная опасность по всей территории Украины, взлет МиГ-31К.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной угрозе.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", – говорится в подтверждении Воздушных сил ВСУ.
Напомним, в Киеве и Одессе киберспециалисты СБУ задержали двух агентов России, готовивших ракетные удары по инфраструктуре и воинским частям. Оба злоумышленника были задержаны "на горячем", когда они шпионили за потенциальными "целями" для оккупантов.