Ракетная угроза: по Украине ширится воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной угрозе.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", – говорится в подтверждении Воздушных сил ВСУ.

Напомним, в Киеве и Одессе киберспециалисты СБУ задержали двух агентов России, готовивших ракетные удары по инфраструктуре и воинским частям. Оба злоумышленника были задержаны "на горячем", когда они шпионили за потенциальными "целями" для оккупантов.

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