Ракетная угроза: по Украине ширится воздушная тревога

Есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Воздушная тревога объявлена в Киеве и в ряде областей.

Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной угрозе.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Людей призывают идти в укрытия.

Это уже вторая воздушная тревога за день. Захватчики с самого утра обстреливают украинские города. Под обстрелом находились Одесса, Херсон, Запорожье, Днепр.

Напомним, 20 апреля, во время предыдущей воздушной тревоги в Харькове раздался взрыв.

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