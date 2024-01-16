Ракетная угроза с моря – высокая: в ВСУ призывают украинцев особенно внимательно прислушиваться к тревогам

В случае объявления воздушной тревоги украинцев призывают пройти к укрытиям из-за высокой ракетной угрозы из моря.

Об этом в эфире телемарафона предупредила глава пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Я не знаю, чем у них там провинился личный состав морского направления, но все они были безжалостно изгнаны в штормовую погоду в море. В частности, проводили обучение и слаженность экипажей большие десантные корабли, долгое время выполнявшие чисто логистическую функцию, и наверняка уже забыли, что они боевые. Именно поэтому их заставили встрепенуться в боевых условиях. Но большие десантные корабли были заведены в пункты базирования", — отметила она.

По словам Гуменюк, на сегодня в море выведен большой десантный корабль "Адмирал Макаров", который может нести до 8 "Калибров".

"Даже в штормовых условиях как сейчас, 3-4 балла, может быть применен в ракетных ударах – это могут быть точечные удары или комбинированные с дронами. Поэтому мы говорим об уровне ракетной опасности с моря как высоком и предупреждаем, что в случае объявления воздушной тревоги нужно переходить в укрытие в течение нескольких минут", — подчеркнула она.

Напомним, в ГУР сообщили, сколько и какие ракеты Россия производит в месяц.

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