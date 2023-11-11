Ракетно-дроновая атака по Киеву и области – что известно о сбитых целях и почему тревога не сработала сразу

В Киеве утром 11 ноября раздались взрывы на левом берегу города. После этого в столице объявили сигнал воздушной тревоги. По предварительной информации, силы ПВО работали по баллистике. Воздушные силы сразу же предупредили о ракетной опасности в Киеве.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке оккупантов.

Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко, сейчас известно, что вблизи Киева сработала противовоздушная оборона.

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В столице вызовов спасателей не было. Однако было несколько вызовов медиков, но пострадавших не обнаружили.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предупредил людей о запрете публиковать фото и видео работы ПВО.

"За это есть ответственность. Напоминаю об этом тем, кто решил сбрасывать их в разные каналы или соцсети для публикации", — подчеркнул он.

Ночью оккупанты атаковали Киев дронами

В ночь на 11 ноября в Киеве и области также раздавался сигнал воздушной тревоги. Тревога в столице была связана с атакой вражеских беспилотников.

Как рассказали в КМВА, вражеские дроны противника (по предварительным данным – баражирующие боеприпасы типа Shahed) были запущены с южного направления.

Силами и средствами ПВО все воздушные цели были поражены на подступах к Киеву.

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По данным Киевской городской военной администрации, в сторону Киева примерно в 8:00 утра была запущена баллистическая воздушная цель, предварительно — типа "Искандер".

Однако до Киева ракета не долетела, силы и средства Противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете. По предварительной информации – разрушений и пострадавших нет.

Сколько ПВО сбило вражеских целей

Оккупационная армия России с вечера 10 ноября атаковала украинские города ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов. Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

В результате противовоздушного боя было уничтожено 19 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131".

В частности, при ударе применено:

31 ударный БпЛА "Shahed-136/131" по трем направлениям – Приморско-Ахтарск, Курск- РФ и мыс Чауда-ТОТ Крым;

1 управляемую авиационную ракету Х-31 – с акватории Черного моря;

противокорабельную ракету П-800 "Оникс" – из оккупированного Крыма;

зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской области.

Почему тревога сработала после пуска ракет

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что по предварительной информации, оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Он также объяснил, почему сигнал воздушной тревоги в столице раздался уже после взрывов.

Так, Игнат отметил, что баллистика летит очень быстро. Радиолокационно она не так заметна, как крылатые ракеты.

"К баллистике можно отнести ракеты С-300, С-400, "Искандер-М", а также аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Баллистика летит по баллистической траектории. Место запуска — это могут быть приграничные области с Киевской областью, Сумской, Черниговской. Считаны минуты от пуска до "прилета", — рассказал спикер Воздушных сил.

Что известно о последствиях атаки в Киевской области

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что этой ночью враг атаковал Киевскую область БПЛА. А утром продолжил атаку баллистическими ракетами.

В результате атаки попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. В одном из районов Киевской области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.

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