Ракетно-дроновая атака по Киеву и области – что известно о сбитых целях и почему тревога не сработала сразу

В Киеве утром 11 ноября раздались взрывы.
В Киеве утром 11 ноября раздались взрывы на левом берегу города. После этого в столице объявили сигнал воздушной тревоги. По предварительной информации, силы ПВО работали по баллистике. Воздушные силы сразу же предупредили о ракетной опасности в Киеве.
ТСН.ua собрал все, что известно об атаке оккупантов.
Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко, сейчас известно, что вблизи Киева сработала противовоздушная оборона.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВЗРЫВЫ в КИЕВЕ до начала воздушной тревоги! ВСЕ, что известно об атаке столицы от ИГНАТА на 9 утра
В столице вызовов спасателей не было. Однако было несколько вызовов медиков, но пострадавших не обнаружили.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предупредил людей о запрете публиковать фото и видео работы ПВО.
"За это есть ответственность. Напоминаю об этом тем, кто решил сбрасывать их в разные каналы или соцсети для публикации", — подчеркнул он.
Ночью оккупанты атаковали Киев дронами
В ночь на 11 ноября в Киеве и области также раздавался сигнал воздушной тревоги. Тревога в столице была связана с атакой вражеских беспилотников.
Как рассказали в КМВА, вражеские дроны противника (по предварительным данным – баражирующие боеприпасы типа Shahed) были запущены с южного направления.
Силами и средствами ПВО все воздушные цели были поражены на подступах к Киеву.
Россия возобновила удары по Киеву после паузы в 52 дня
По данным Киевской городской военной администрации, в сторону Киева примерно в 8:00 утра была запущена баллистическая воздушная цель, предварительно — типа "Искандер".
Однако до Киева ракета не долетела, силы и средства Противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете. По предварительной информации – разрушений и пострадавших нет.
Сколько ПВО сбило вражеских целей
Оккупационная армия России с вечера 10 ноября атаковала украинские города ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов. Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.
В результате противовоздушного боя было уничтожено 19 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131".
В частности, при ударе применено:
- 31 ударный БпЛА "Shahed-136/131" по трем направлениям – Приморско-Ахтарск, Курск- РФ и мыс Чауда-ТОТ Крым;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-31 – с акватории Черного моря;
- противокорабельную ракету П-800 "Оникс" – из оккупированного Крыма;
- зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской области.
Почему тревога сработала после пуска ракет
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что по предварительной информации, оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Он также объяснил, почему сигнал воздушной тревоги в столице раздался уже после взрывов.
Так, Игнат отметил, что баллистика летит очень быстро. Радиолокационно она не так заметна, как крылатые ракеты.
"К баллистике можно отнести ракеты С-300, С-400, "Искандер-М", а также аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Баллистика летит по баллистической траектории. Место запуска — это могут быть приграничные области с Киевской областью, Сумской, Черниговской. Считаны минуты от пуска до "прилета", — рассказал спикер Воздушных сил.
Что известно о последствиях атаки в Киевской области
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что этой ночью враг атаковал Киевскую область БПЛА. А утром продолжил атаку баллистическими ракетами.
В результате атаки попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. В одном из районов Киевской области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.
Читайте также: