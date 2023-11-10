Ракетно-дроновая атака по Украине: как отработала ПВО и особенности налета

Гуменюк предупредила, что, проверяя готовность систем противовоздушной обороны Украины, российские захватчики готовятся к более мощным атакам.

Во время атаки по Украине в ночь на 10 ноября российские оккупанты запустили шесть беспилотников Shahed-136/131 и две управляемые авиационные ракеты.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, а об особенностях ночной атаки рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Сколько беспилотников и ракет уничтожила ПВО

Российские войска запустили по Украине шесть ударных дронов Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край), одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну управляемую авиаракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной части Херсонщины.

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Силы и средства Воздушных сил вместе с ПВО Сил обороны Украины уничтожили пять российских дронов-камикадзе и ракету Х-59 в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей.

Количество уничтоженных российских БПЛА и ракет 10 ноября / Фото: Facebook / Командование Воздушных Сил ВСУ

Особенности ночной атаки по Украине

Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о характерной особенности российской атаки.

"Враг использовал ночное время для террора мирного населения, запускал беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". В нашей зоне ответственности характерной особенностью этой атаки было то, что пытались максимально направляться над временно оккупированной территорией, чтобы обойти все системы противовоздушной обороны и появиться неожиданно где-то поближе к центру Украины", – рассказала представитель Сил обороны юга.

Однако в Николаевской области южные подразделения ПВО уничтожили один беспилотник.

"Атака была незначительной по массе своей. Вполне вероятно, что враг пытается напоминать о ночном терроре и разведывать способы противодействия. Проверяя готовность систем противовоздушной обороны, готовятся к более мощным атакам", – предупредила Гуменюк.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил утром 10 ноября, что российские войска в несколько волн атаковали Украину дронами-камикадзе.

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