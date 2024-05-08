Ракетно-дроновый удар по Украине: оккупанты атаковали уязвимые зоны — анализ эксперта

Оккупационные войска России в ночь на среду, 8 мая, нанесли массированный удар по городам Украины. Враг запустил "Кинжалы", "Калибры", баллистику и дроны.

Как отметил военный эксперт Александр Коваленко, войска России нанесли вполне предполагаемый удар.

"Во-первых, было бы странным, если бы россияне в такой маниакальной форме не поздравили Украину с "инаугурацией" Путина. Во-вторых, сроки подготовки очередного удара с периодичностью полторы-две недели как раз подпадали на фетиш-даты россиян", - отметил эксперт.

Коваленко говорит, что российские оккупанты, как и все предыдущие разы, применили тактику комбинированного удара по Украине, рассредоточив по областям массированный удар из 76 воздушных целей, из которых 55 – это ракетная компонента, а 21 – дрон-камикадзе.

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Противовоздушная оборона уничтожила 59 из 76 враждебных целей – 39 ракет и 20 БпЛА.

Александр Коваленко подчеркнул, что основной целью ракетных ударов и налетов Shahed-131/136 стали объекты критической инфраструктуры, генерации и передачи электроэнергии в Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

Какую тактику применили россияне

Российские оккупационные войска продолжают тактику комбинированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре волнообразно, но системно, а также синхронно применяя весь спектр воздушных средств поражения.

Так, в ночь на 8 мая традиционно первой волной шли группы дронов-камикадзе Shahed-131/136 (предварительно до пяти групп), движение которых в воздушном пространстве Запорожской области было зафиксировано около 23:30 во вторник, 7 мая.

В то же время, около 23:20, стали фиксироваться взлеты Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Пуски ракет Х-101/555 были осуществлены после 2:00 ночи 8 мая, а первые вхождения в воздушное пространство Украины фиксировались около 4:00 утра.

Нахождение крылатых ракет в воздушном пространстве совпало с продолжавшимся налетом Shahed-131/136 и продолжалось примерно до 5:30 утра. В 6:30 российский МиГ-31К совершил пуск Х-47М2 "Кинжал" в направлении Стрыя Львовской области.

"Таким образом, российские оккупанты продолжают совмещать применение совершенно разных по своему функционалу и тактико-техническим характеристикам средств поражения для перегрузки украинской системы ПВО, рассредоточения внимания и разрядки боекомплекта. Эта тактика реализуется с определенной долей эффективности только за счет нехватки у ВС ВСУ средств противовоздушной обороны малого, среднего и большого радиуса действия", – пояснил эксперт.

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Коваленко отметил, что оккупанты имеют возможность вхождения в воздушное пространство Украины средствами поражения, зная, какие локации не имеют прикрытия, а также какие маневренные маршруты необходимо прокладывать, чтобы не оказаться в зоне действия имеющихся средств ПВО.

Тем не менее, цели, которые пытаются поразить россияне, находятся в местах, где имеется относительное сосредоточение средств ПВО, и так или иначе, но в зону поражения они входят.

Проблема лишь в технологичности данных систем и возможности отражения как массированного удара/налета, так и сложных для перехвата ракет.

"К сожалению, таких возможностей у большинства зон прикрытия нет. Российские оккупационные войска вышли на системные ракетные удары в пределах полутора недель. Этого периода им достаточно, чтобы подготовить комбинированный удар, произвести энное количество ракет и пополнить боекомплект, провести обслуживание авиационной компоненты, а также с недавних пор и корабельной, вернувшейся в число средств поражения.

Террор российских оккупантов продолжает концентрироваться на критической инфраструктуре и очевидно, что планы системных ударов у командования РОВ носят среднесрочную перспективу", - добавил Александр Коваленко.

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По его словам, от краткосрочного плана разрушения украинской энергетики россиян отделяет факт отсутствия достаточного количества необходимых средств поражения.

Ограничения в данном ресурсе дают возможность Украине получить необходимые средства ПВО от партнеров для прикрытия наиболее уязвимых зон – до того, как будет поздно.

Напомним, оккупанты в ночь на 8 мая нанесли массированный удар по Украине – все, что известно о последствиях ночной атаки.

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